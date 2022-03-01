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فنون ومشاهير
مدير أعمال الفنان العربي الشهير عن حالته الصحية: يحتاج معجزة للشفاء
Lebanon 24
01-03-2022
|
08:00
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كشف مدير أعمال الفنان الكبير سمير صبري آخر تطورات حالته الصحية، وذلك بعد نقله إلى مستشفى آخر من الذي كان يُعالج فيه، إثر توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة.
وأشار مدير أعمال سمير صبري في تصريحات صحفية إلى أن حالته الصحية تحتاج إلى معجزة، مطالباً جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل حتى يتخطّى هذه الأزمة بسلام، قائلاً: ادعوا له لأنه تعبان جداً، وحالته تحتاج إلى معجزة، حتى يمر من هذه الأزمة".
يُذكر أن الفنان سمير صبري أعلن خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج أنه سوف يخضع لجراحة دقيقة في القلب نهاية الأسبوع، ربما يوم الأربعاء أو الخميس، وذلك حسبما أكد له طبيبه المعالج.
وكان الرئيس السيسي قد وجّه بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، تقديراً وتكريماً له على مشواره الإذاعي والفني الطويل، مطالباً الجميع بتنفيذ كل طلباته، ومعبّراً عن محبته له.
المصدر: لها
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