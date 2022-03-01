شروط صارمة لحضور حفل أنغام في دار الأوبرا وأسعار التذاكر خيالية!

تحيي الفنانة أنغام حفلاً غنائياً ضخماً على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك في 21 آذار، وهو اليوم الذي يُحتفى فيه بعيد الأم ويوم المرأة العالمي.وفتح الموقع التابع لدار الأوبرا باب الحجز، حيث قُسّمت أسعار التذاكر الى أربع فئات: الأولى بمبلغ 1810 جنيهات، الثانية بمبلغ 1410 جنيهات، الثالثة بمبلغ 1010 جنيهات، أما الرابعة والأخيرة فبمبلغ 360 جنيهاً.ووضعت دار الأوبرا المصرية عدداً من الشروط الصارمة للحضور، وقد أعلنتها عبر الموقع الخاص بها، وهي:1- تُفتح الأبواب في تمام السابعة مساءً، وينطلق الحفل في تمام الثامنة.2- الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، وهو بدلة كاملة مع جاكيت وكرافتة.3- يُمنع الدخول من دون كمّامات.4- الدخول من البوابة المخصصة للتعقيم.5- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.6- الحرص على التباعد المجتمعي والمسافات الآمنه بين الجمهور.7- الجلوس في المقعد الذي تم حجزه بعد استلام تذكرته.8- ممنوع دخول الأطفال دون 7 سنوات.9- ممنوع التصوير.ومن المقرر أن تقدّم أنغام مجموعة من أشهر أغانيها الجديدة والقديمة خلال الحفل، ومن بينها: "كل ما نقرب"، "حالة خاصة جداً"، "بتوصفني بتكسفني"، "اتجاه واحد"، "أكتبلك تعهد"، "أساميك الكتيرة"، "مجبش سيرتي"، و"عرفها بيا".