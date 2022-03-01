نصيحة غريبة من سمية الخشاب لجمهورها

تستمر الفنانة سمية الخشاب في التواصل مع جمهورها عبر حسابها الخاص في "تويتر" حيث وجّهت إليهم أخيراً نصيحة بشكل عام والى الطلاب منهم بشكل خاص، بالابتعاد عن الاكتئاب، وكشفت عن وسيلة ترى أنها فعالة للتعافي من الاكتئاب.وغرّدت سمية قائلة: "لو ملقتوش حاجة إيجابية تشغلوا نفسكم بيها ارقصوا". وسرعان ما تفاعل الجمهور مع تغريدتها، وردّ الكثير منهم عليها ما بين مؤيد لكلامها ومعترض عليه.