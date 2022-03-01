للمرة الثانية خلال 4 أشهر... فنانة شهيرة تنفصل عن زوجها وهذا ما قالته!

أعلن محمود المهدي، انفصاله للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، عن زوجته الفنانة منة عرفة، متمنيا لها ولنفسه التوفيق في حياتهما المقبلة.

وألمح المهدي عبر حسابه على إنستغرام أن انفصاله عن منة مرتبط بوقوفه ضد الفساد، دون مزيد من التوضيح، إذ كتب "تم الانفصال والحمد لله على كل شيء، وربنا يوفقها ويوفقني. ربنا اللي بيرزق العبد، عمرها ما كانت في يد حد، وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي بس ربنا معايا".

وحذف المهدي جميع الصور التي تربطه بمنة، لكنها لم تفعل ذلك، إذ لا تزال تحتفظ بصورهما معا عبر حسابها على إنستغرام.



وفيما اعتبره متابعون تعليقا على نبأ الانفصال، كتبت منة عبر خاصية القصص "إن كان لنا نصيب في شيء سنراه، وإن لم يكن، فالخير فيما قدره الله"، ثم أتبعته بدعاء تقول فيه "اللهم اجبر خاطري جبرا أنت وليّه (...) رب أزح من قلبي كل خوف يسكنني، وكل ضعف يكسرني، وكل أمر يبكيني، ولا تفجعني في مستقبلي".

وهذا هو الانفصال الثاني بينهما، إذ انفصلا للمرة الأولى في بداية تشرين الثاني الماضي، وكان صاحب خبر الإعلان هو المهدي، قبل أن يعلنا عودتهما.

ولم يقم الاثنان حفل زفاف لهما حتى الآن.

وكان محمود المهدي لفت الأنظار خلال الأيام الماضية بعد مهاجمة الفنانة إلهام شاهين، وإعلانه اعتزام مقاضاة أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على خلفية وصف الأخير له بالنكرة، في تلاسن متعلق بتقبيل الممثلات خلال الأعمال الفنية.