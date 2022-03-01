وفاة مخرج شهير بعد معاناة مع الفقر والمرض.. شلل رباعي ولم يتمكن من العلاج

بعد معاناة طويلة مع المرض، توفي المخرج الفنان المصري باسم محمود رحمي، مخرج آخر حلقات مسلسل الكرتون المصري الشهير "بوجي وطمطم".



وجاء إعلان وفاة المخرج المصري، من خلال منشورٍ كتبه عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنان منير مكرم، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قال فيه: "الدوام لله.. باسم رحمي .. الدوام لله".

وكان رحمي قبل وفاته، عاني كثيرا من مرض الشلل الرباعي والشلل الرعاش ومتاعب القلب حتى وصلت حالته الصحية مرحلةً صعبة، اضافة الى فقر حاله وعدم تمكنه من العلاج.

وكان الراحل باسم رحمي قد تحدث في لقاء سابق عن معاناته من مشكلة في القلب والضغط، لافتاً إلى أنه أجرى دعامة، وبعد فترة تعرضت لانسداد، وأصيب بشلل رباعي والعديد من المشاكل الصحية الأخرى، وأن أسرته لم تعد تعتني به.