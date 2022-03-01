فنون ومشاهير

في ظهور نادر: ابن الإعلامي عمرو أديب نسخة طبق الأصل عن والده.. تعرفوا إليه

Lebanon 24
01-03-2022 | 23:36
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يُعد الاعلامي المصري عمرو أديب من أبرز الاعلاميين في الوطن العربي.

 

وقد ظهر ابن أديب والاعلامية المصرية الشهيرة لميس الحديدي والذي يدعى نور الدين أديب على وسائل وشاشات الاعلام لأول مرة بعد اصابته بفيروس كورونا، خلال الشهر الماضي.

 

وأعلن نور الدين أديب انه شفي تماما من فيروس كورونا، وذلك بعد ان تم تداول صورته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو برفقة والده في احدها، حيث علّق المتابعون على الشبه الكبير بينه وبين والده عمرو أديب.

 

 
 

يشار بأن الاعلامية لميس الحديدي تزوّجت من الاعلامي عمرو اديب منذ عام 1999، وهي تعدّ من أبرز علاقات زواج المشاهير والاعلاميين نجاحاً حيث أن فارق العمر بينهما ست سنوات وكانت لميس قد انجبت ابنها الوحيد نور أديب من زوجها عمرو.

 

وصرّحت لميس في أحد المقابلات بأنها لا تنافس زوجها اعلامياً أبداً خاصة وان الثنائي بنفس المجال، بل على العكس فهي تسأله بكل شيء وهو يساعدها في اختيار البرامج وطرق تقديمها دائماً.

 

كما أكّدت لميس بان هناك عيوب في زواج الثنائي من نفس المهنة وهي أن البيت يتحوّل الى نشرة اخبارية بسبب الحديث الدائم في الاعلام.

 

ويقدم الإعلامي المصري حاليًا برنامج الحكاية على قناة "ام بي سي" مصر.

المصدر: البوابة
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