ما حقيقة انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل؟

اصطحب النجم تامر حسني زوجته بسمة بوسيل معه أثناء سفره إلى دولة الكويت لإحياء حفلا غنائيا هناك، لينفي بهذه الطريقة العملية شائعة طلاقهما.

وانتشر لهما صور وفيديوهات تظهر التجانس والتوافق بيننهما.