وضع سمير صبري على جهاز أوكسجين... ما طبيعة العملية الخطرة التي سيجريها؟

كشفت ناني الديب، الصديقة المقربة من الفنان الكبير سمير صبري، آخر التحضيرات التي يمر بها تمهيدا لإجراء عملية خطيرة في القلب.





وأضافت: "التحضيرات التي يجب أن يمر بها تتضمن جلسات علاج طبيعي وبخار، وهو حاليا على جهاز أكسجين استعدادا لعملية القسطرة في الشريان الأورطي، ويجب أن تكون حالته الجسمانية جيدة قبل العملية، التي تجرى له الجمعة أو السبت". وقالت ناني الديب في مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار: "أطمئن جمهور وأصدقاء سمير صبري على حالته، وإن شاء الله يستقر قريبا ويعود لحالته الطبيعة تماما".وأضافت: "التحضيرات التي يجب أن يمر بها تتضمن جلسات علاج طبيعي وبخار، وهو حاليا على جهاز أكسجين استعدادا لعملية القسطرة في الشريان الأورطي، ويجب أن تكون حالته الجسمانية جيدة قبل العملية، التي تجرى له الجمعة أو السبت".

وأضافت: "العملية عبارة عن تركيب صمام في الشريان الأورطي، وهي من أكثر العمليات دقة، ومركبة أكثر من العمليات الخاصة بأي شريان آخر".

يذكر أن سمير صبري، الذي يتلقى الرعاية الصحية في مستشفى المعادي العسكري، تحدث قبل ساعات في تصريحات تليفزيونية، مؤكدا تحسن حالته المعنوية، وتوقعه معرفة الخطة النهائية لعلاجه خلال 3 أيام، معبرا عن سعادته بالاهتمام الفائق الذي يلقاه داخل المستشفى، وامتنانه بعد اكتشاف محبة الناس له.

(في الفن المصري)