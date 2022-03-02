إشكال في الاستديو أدى إلى إيقاف الحلقة.. جو معلوف خارج "الجديد"!

كتبت "الأخبار": للأسبوع الثالث على التوالي، يغيب برنامج "فوضى" الذي يقدمه الإعلامي جو معلوف على قناة "الجديد". فقد بات معروفاً أن إشكالاً وقع قبل أسابيع في كواليس التحضير لعرض الحلقة، بين منتج معلوف ومنتج البرنامج رامي زين الدين من جهة، ومجموعة من العاملين في المجال التقني في المحطة من جهة أخرى. أمر أدّى إلى عدم عرض الحلقة مباشرة على الهواء.

هذه الخطوة أربكت القائمين على "الجديد"، فراحوا يفتّشون عن كيفية تعبئة الهواء، ولم تجد القناة أفضل من عرض المسرحيات المصرية. هكذا، بثّت مسرحية "الواد سيّد الشغال" (أُنتجت عام 1985) التي يلعب بطولتها النجم عادل إمام، مساء الثلاثاء والاربعاء الماضيين. وتواصل القناة عرض الأعمال المسرحية لتعرض على جزءين هذا الأسبوع مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي تجمع مجموعة نجوم مصريين.

وفي آخر التطورات حول معلوف و"الجديد"، تلفت المعلومات إلى أنه يبدو أن المفاوضات متعثرة بين الطرفين، ولم يتوصل الثنائي إلى إتفاق يعود فيه لبث حلقات البرنامج الاجتماعي.

وتشير المصادر إلى أن معلوف يصرّ على بعض المطالب والشروط التي تراها "الجديد" في غير مكانها. وتوضح المصادر بأنّ القناة ستعلن قريباً عن خطوتها بفكّ التعاقد مع الاعلامي. يذكر أن المحطة أوقفت فجأة غالبية برامجها الترفيهية من بينها برنامج "فوق 18" لرابعة الزيات وباقة من المشاريع التلفزيونية الأخرى. على أن تعرض مكانها حزمة من البرامج السياسية التي تواكب التطورات وأبرزها الانتخابات المنتظرة في شهر أيار المقبل.