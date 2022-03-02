فنون ومشاهير

ماريو باسيل في موسكو.. ماذا يفعل هناك؟ (فيديو)

Lebanon 24
02-03-2022 | 03:00
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نشر الممثل الكوميدي ماريو باسيل فيديو عبر حسابه الخاص على انستغرام أشار فيه إلى انه موجود حاليا في موسكو.

 

وقال باسيل في الفيديو: "أطمئن كل الأصدقاء الذين خافوا لأنني سافرت إلى موسكو ان الجو هادئ جدا في روسيا. "

 

وعما إذا ذهب ليحارب مع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، قال بطريقة ممازحة: "انا تحدثت مع بوتين وقلت له اننا من جماعة "ما بدنا سلاح" فطلب مني الذهاب إلى روسيا وتجهيز طاولة حوار مع الرئيس الاوكراني."

 

ودعا الجميع لمتابعة يومياته في موسكو.

A post shared by Mario Bassil (@mariobassilofficial)

 

 
 

يذكر ان ماريو متزوج من محامية روسية تُدعى ألسكندرا تشيستياكوفا ولديهما ابنة.

المصدر: "رصد" لبنان 24

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