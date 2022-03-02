ماريو باسيل في موسكو.. ماذا يفعل هناك؟ (فيديو)

نشر الممثل الكوميدي ماريو باسيل فيديو عبر حسابه الخاص على انستغرام أشار فيه إلى انه موجود حاليا في موسكو.

وقال باسيل في الفيديو: "أطمئن كل الأصدقاء الذين خافوا لأنني سافرت إلى موسكو ان الجو هادئ جدا في روسيا. "

وعما إذا ذهب ليحارب مع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، قال بطريقة ممازحة: "انا تحدثت مع بوتين وقلت له اننا من جماعة "ما بدنا سلاح" فطلب مني الذهاب إلى روسيا وتجهيز طاولة حوار مع الرئيس الاوكراني."

ودعا الجميع لمتابعة يومياته في موسكو.

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يذكر ان ماريو متزوج من محامية روسية تُدعى ألسكندرا تشيستياكوفا ولديهما ابنة.