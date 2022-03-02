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فنون ومشاهير
4 نجوم لم يسمحوا لبناتهم دخول عالم الفن... ما السبب؟
Lebanon 24
02-03-2022
|
03:34
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رغم تواجدهم تحت الأضواء وتمتعهم بالشهرة والنجومية، إلا أن هناك بعض النجوم يشعرون بالخوف على بناتهم، ورفضوا رفضاً تاماً دخولهن عالم الفن سواءً في التمثيل أو الغناء.
وربما يعود أسباب منع بعض النجوم لدخول بناتهم عالم الفن لحمايتهن وإبعادهن عن مساوئ وثمن الشهرة والخوف عليهن من المعجبين والصعوبات التي تلازم هذه المهنة بالذات، وآخرون التزاماً بالعادات والتقاليد.
ومن خلال هذا التقرير نلقي الضوء على أبرز المشاهير الذين منعوا بناتهم من دخول عالم الفن:
ماجد المصري
على الرغم من الشهادة التي تلقاها الفنان ماجد المصري في حق ابنته ماهيتاب، وتأكيد تامر حسني وخالد يوسف والمخرج محمد سامي على كونها تمتلك موهبة كوميدية وعليها أن تدخل مجال التمثيل.
إلا أن ماجد المصري يرفض هذا الأمر بشكل قاطع، مؤكدا على كونه يثق بالوسط الفني، ولكن في النهاية هو رجل شرقي بشكل كبير ويرفض الأمر سواء لزوجته أو ابنته ولن يسمح به.
عادل إمام
كان للزعيم عادل إمام تصريح أثار ضجة بعد رفضه دخول ابنته سارة مجال التمثيل، نظرا لأنه رجل شرقي ولا يمكن أن يرى ممثلا يقبل ابنته.
صابر الرباعي
قال صابر الرباعي من قبل إن مجال الفن في العالم العربي ليس له ضوابط اجتماعية أو أخلاقية لذلك يرفض دخول ابنته مجال الغناء على الرغم من أنها تتمتع بصوت جيد.
تامر حسني
كما أكد تامر حسني أنه يخشى على بناته من دخول الوسط الفني خوفا عليهن من الضغوط والحروب التي تحدث به.
(زهرة الخليج)
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