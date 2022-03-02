صورة مسربة لممثل سوري قدير مع راقصات تُثير بلبلة.. هذه قصتها

نشرت شركة "غولدن لاين" للمنتجَين نايف وديالا الأحمر صورة للفنان السوري القدير سلوم حداد بدا فيها محاطاً بالراقصات، وذلك بعد تسريبها على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق ما أعلنت من خلال حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام".

وتصدّرت الصورة المشهد على الـ"سوشيال ميديا"، حيث أطلّ حداد في كواليس مسلسل "جوقة عزيزة"، حاملاً طبلة بيديه كعازف محترف، ويتوسط عدداً من الراقصات الاستعراضيات على المسرح.

ويقدّم حداد في "جوقة عزيزة" شخصية "حمدي حميها"، وهو ضابط إيقاع في فرقة استعراضية تقودها "عزيزة" "فاتنة عصرها"، المحاطة بكل أنواع الرجال في الأمن والاستخبارات والمجتمع والفنانين والناس العاديين في حكاية شعبية تبدأها من "المرقص" مع نشأة الفن بشكله الحديث في بلادنا، فإلى أين ستصل في مواجهة كل هذه التحديات والأطماع؟ "عزيزة" التي لا تشبه أي امرأة أخرى...

وكانت الشركة المنتجة قد شاركت فيديو يرصد حدّاد خلال تسجيله أغنية في استديو المؤلف الموسيقي إياد الريماوي المنوطة به مهمة وضع الموسيقى الخاصة بالعمل الدرامي الضخم، في تجربة لعلّها الأولى له في عالم الغناء.

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