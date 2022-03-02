انتحار ممثلة شهيرة في ظروف غامضة (صورة)

أعلنت وكالة أنباء "جوان" المحلية الرسمية انتحار الممثلة الإيرانية والنجمة السينمائية زهرة فكور صبور، عن عمر ناهز 45 عاماً، في منزلها بالعاصمة طهران.



وذكرت الوكالة أن "صبور توفيت في وقت متأخر من مساء الثلثاء انتحاراً بتناول الحبوب، من دون أن يتمكّن الأطباء من إنقاذها في المستشفى حيث تم نقلها بشكل طارئ في وقت متأخر من الليلة الماضية".

وبدأت الراحلة مشوارها الفني من خلال الشاشة الصغيرة في التلفزيون الإيراني، حين شاركت عام 1998 في مسلسل "أيام الشباب"، واشتهرت وتألقت بعد مشاركتها في مسلسل "القلوب الوالهة" عام 2009. وكانت تُعرف بين زميلاتها بحُسن اختيارها واستخدامها للعطور، وانقطعت لفترة عن العمل الفني وعادت بقوة من خلال مشاركتها في المسلسل التلفزيوني "المتاعب العظيمة".