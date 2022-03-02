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فنون ومشاهير
فنان شاب يعلن وفاة طفله الأوّل بعد 12 يوما من ولادته
Lebanon 24
02-03-2022
|
08:50
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بعد طلبه الدعاء أكثر من مرة من الجمهور لطفله الرضيع، فاجأ الفنان المصري الشاب حازم إيهاب جمهوره بإعلان وفاة نجله يونس أثناء إجرائه الجراحة الثانية في القلب بعد أيام قليلة من الجراحة الأولى.
ونشر حازم على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" خبر وفاة نجله حيث كتب قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. يونس ابني في ذمة الله".
وكان حازم إيهاب قد أعلن منذ أيام إجراء طفله يونس، المولود حديثاً، جراحة عاجلة لولادته بعيب خلقي، طالباً من جمهوره الدعاء، عاد ليطلب الدعاء له مرة أخرى حيث سيخضع لعملية جراحية ثانية بعد 24 ساعة فقط من الأولى، والتي توفي أثناء إجرائها.
وكان حازم إيهاب قد أعلن أنه رزق بطفل أطلق عليه اسم يونس قبل أيام، واضطر لإجراء جراحة في القلب يوم مولده.
المصدر: نواعم
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