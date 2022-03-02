فنون ومشاهير

مفاجأة ثلاثية من نانسي عجرم.. هذا ما تحضره

Lebanon 24
02-03-2022 | 23:00
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زفّت الفنانة نانسي عجرم خبراً سارّاً لمحبيها، معلنةً عن أنها صوّرت في الأيام الماضية ثلاثة "كليبات" خاصة بثلاث أغنيات من ألبومها الجديد "Nancy 10".

 

واعتذرت عجرم من جمهورها بطريقة غير مباشرة بسبب انشغالها عنهم في الأيام القليلة التي مضت. وغرّدت عبر حسابها على "تويتر" موجّهةً إليهم هذه الرسالة: "إشتقتُ لكم جميعاً. كنتُ منشغلة في الأيام الماضية بتصوير ثلاثة "كليبات" أنتظر بفارغ الصبر لأكشف عنها لكم! هل أنتم متحمسون؟؟".
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