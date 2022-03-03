فنون ومشاهير

"الجمهور لم يخذلني"... من فاز بلقب "نجم البوليفار"؟

Lebanon 24
03-03-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-925754-637818875708837369.jpg
Doc-P-925754-637818875708837369.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد رحلة فنية استمرت خمسة أشهر، تعرف خلالها المشتركون أكثر على مواهبهم، وعاشوا أحلاماً تجسدت واقعاً، وتحققت خلالها أمنياتهم الفنية في دخول عالم الاحتراف في مدة قصيرة وإنتاج أغان خاصة، وصل المشوار إلى نهايته بتتويج سالم الحمد نجم الموسم الأول من برنامج «بوليفارد المواهب» من فريق المدرب حسن طالب، ليحمل لقب الموسم الأول من هذا البرنامج الذي شهد تنافساً قوياً بين المتسابقين والمدربين البحريني حسن طالب وهو مدير أعمال الفنان راشد الماجد والمصري حمدي بدر مدير أعمال الفنان محمد حماقي.

عقب إعلان النتيجة أعرب سالم الحمد عن سعادته بالفوز بلقب نجم البوليفارد، قائلاً: «بعد فترة 5 أشهر تعبنا خلالها واجتهدنا من أجل الوصول إلى هذا المكان»، وتوجّه بالشكر والامتنان إلى الجمهور الذي صوّت له بكثافة ومنحه الفوز في الجولة الختامية إثر تنافسه على اللقب مع أربعة مشتركين، لافتاً إلى أن «ثقتي بالجمهور جعلتني مطمئناً أنه لن يخذلني وسيوصلني إلى الفوز»، وتوجّه الحمد إلى أهله ومحبيه بالقول «كنتم خير سند لي، ولن أخذلكم». وأضاف أنه سيعقد اجتماعات مع إدارة «بلاتينوم ريروكردز» للاتفاق على الخطوات التالية، وقال «أشعر أنني بين أياد أمينة».

 
(زهرة الخليج)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:43 | 2022-03-03
08:00 | 2022-03-03
06:40 | 2022-03-03
05:00 | 2022-03-03
04:00 | 2022-03-03
03:00 | 2022-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website