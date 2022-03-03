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فنون ومشاهير
"الجمهور لم يخذلني"... من فاز بلقب "نجم البوليفار"؟
Lebanon 24
03-03-2022
|
11:00
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بعد رحلة فنية استمرت خمسة أشهر، تعرف خلالها المشتركون أكثر على مواهبهم، وعاشوا أحلاماً تجسدت واقعاً، وتحققت خلالها أمنياتهم الفنية في دخول عالم الاحتراف في مدة قصيرة وإنتاج أغان خاصة، وصل المشوار إلى نهايته بتتويج سالم الحمد نجم الموسم الأول من برنامج «بوليفارد المواهب» من فريق المدرب حسن طالب، ليحمل لقب الموسم الأول من هذا البرنامج الذي شهد تنافساً قوياً بين المتسابقين والمدربين البحريني حسن طالب وهو مدير أعمال الفنان راشد الماجد والمصري حمدي بدر مدير أعمال الفنان محمد حماقي.
عقب إعلان النتيجة أعرب سالم الحمد عن سعادته بالفوز بلقب نجم البوليفارد، قائلاً: «بعد فترة 5 أشهر تعبنا خلالها واجتهدنا من أجل الوصول إلى هذا المكان»، وتوجّه بالشكر والامتنان إلى الجمهور الذي صوّت له بكثافة ومنحه الفوز في الجولة الختامية إثر تنافسه على اللقب مع أربعة مشتركين، لافتاً إلى أن «ثقتي بالجمهور جعلتني مطمئناً أنه لن يخذلني وسيوصلني إلى الفوز»، وتوجّه الحمد إلى أهله ومحبيه بالقول «كنتم خير سند لي، ولن أخذلكم». وأضاف أنه سيعقد اجتماعات مع إدارة «بلاتينوم ريروكردز» للاتفاق على الخطوات التالية، وقال «أشعر أنني بين أياد أمينة».
(زهرة الخليج)
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