فنون ومشاهير

هيفا وهبي تُشعل المواقع بفستان قصير.. شاهدوا إطلالتها (صور)

Lebanon 24
03-03-2022 | 02:17
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نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة لها عبر حسابها على "انستغرام" ظهرت فيها بإطلالة شتوية مميزة.

 

فقد ظهرت هيفا أمام برج إيفل في باريس، مرتدية فستاناً قصيراً، تحت معطف طويل من الفرو بنقشة النمر، وأكملت الاطلالة بحذاء عالي باللون الفضي.

 

 

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور.

 

من جهة أخرى، نشرت هيفا عبر خاصية الستوري صورا من مطار شارل ديغول في باريس وهي عائدة إلى لبنان وذلك بعد قضائها عطلة في فرنسا.

 

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