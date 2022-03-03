فنون ومشاهير

تضارب في الأنباء حول حالة الفنان الشهير بعد وضعه على جهاز الأوكسجين

Lebanon 24
03-03-2022 | 08:00
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بعد تأكيد مدير أعمال الفنان الكبير سمير صبري، في تصريحات أن الأطباء قرروا وضعه على جهاز الأوكسجين ليكون جسده مستعداً قبل خضوعه لجراحة دقيقة في القلب، ربما غداً الجمعة أو السبت المقبل عقب إجرائه الفحوص الطبية، نفى مصدر مقرّب من الفنان ما قاله مدير أعماله في هذا الشأن، مؤكداً أن سمير صبري حالته مستقرة ولا صحة لما قيل عن وضعه على جهاز التنفس، ومشيراً إلى أنه يواصل تسجيل حلقات من برنامجه الإذاعي "ذكرياتي" في المستشفى، والتي أُذيعت أول حلقة منها بالفعل منذ يومين، ولافتاً إلى أنه حتى الآن لم يحدد الأطباء موعد خضوعه للجراحة وأنه ما زال في مرحلة التحضير للعملية.

يُذكر أن عدداً من الفنانين حرصوا على زيارة سمير صبري في المستشفى، أبرزهم: طارق الشناوي، إلهام شاهين، يسرا، حسين فهمي، دنيا وإيمي سمير غانم، نيللي كريم، وآخرون.
 
وفي جانب آخر، وجّه سمير صبري خلال أولى حلقات برنامجه "ذكرياتي"، الشكر لكل من حاول الاطمئنان عليه، حيث قال: "الشكر لكل من اهتم بالسؤال عني، خلال فترة مرضي ودخولي المستشفى"، مضيفاً: "مكنتش متخيل أبداً إني هلاقي الحب ده كله على أثر دخولي المستشفى".

المصدر: لها
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