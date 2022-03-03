فنون ومشاهير

اعلامية شهيرة في رسالة حزينة في الذكرى الأولى لرحيل والدتها

Lebanon 24
03-03-2022 | 14:00
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نشرت الإعلامية رضوى الشربيني عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة تجمعها بوالدتها الراحلة في الذكرى الأولى لوفاتها، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام الماضي.

وأحيت رضوى الذكرى الأولى لوفاة والدتها معلقةً على الصورة بقولها: "عدّت سنة، سنة على فراقك يا أمي، سنة كاملة من غيرك، اكتشفت فيها أنا قد إيه بحبك، وقد إيه أنا من غيرك مش أنا". وأضافت: "صحيح أنتِ علّمتيني أعمل حاجات كتير وأنتِ عايشة، بس ما علمتنيش إزاي أعمل كل الحاجات دي من غيرك، فراقك وجع ملوش دوا، غير بالصبر، ووجودك محدش هيملي مكانه".



وتوجّهت رضوى بالدعاء لوالدتها الراحلة قائلةً: "ربنا يرحمك ويغفر لك، ويجعل أعمالك الصالحة في ميزان حسناتك يا حبيبتي، ويجمعنا بيكِ في الجنة، وحشتيني".

المصدر: لها
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