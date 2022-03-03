في أول إطلالة لها من "العربية"... كيف بدت ليال الاختيار؟ (صور)

أطلت الإعلامية ليال الاختيار ضمن نشرة الأخبار عبر قناة "العربية" في بداية محطة جديدة في مسيرتها الإعلامية.

الاختيار التي عملت سابقًا في عدة مؤسسات، وقدمت عدة برامج حوارية استطاعت جذب انتباه المشاهدين باسلوبها المميز في التقديم. فمبروك لها النقلة النوعية الجديدة.