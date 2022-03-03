فنون ومشاهير

في أول إطلالة لها من "العربية"... كيف بدت ليال الاختيار؟ (صور)

Lebanon 24
03-03-2022 | 14:08
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أطلت الإعلامية ليال الاختيار ضمن نشرة الأخبار عبر قناة "العربية"  في بداية محطة جديدة في مسيرتها الإعلامية.
الاختيار التي عملت سابقًا في عدة مؤسسات، وقدمت عدة برامج حوارية استطاعت جذب انتباه المشاهدين باسلوبها المميز في التقديم. فمبروك لها النقلة النوعية الجديدة.
 
 
 
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