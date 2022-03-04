فنون ومشاهير

نوال الزغبي: طرح أغنية "لسه باجي على بالك" قريباً

Lebanon 24
04-03-2022 | 00:00
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روّجت المطربة نوال الزغبي لأغنيتها الجديدة "لسه باجي على بالك"، معلنة طرحها قريباً.
ونشرت عبر حسابها على  "انستغرام" بوسترا دعائيا للأغنية ضم صورتها ، وكتبت :" لسه باجي على بالك .... قريبا".
وانتهت نوال مؤخرا من تصوير كليب الأغنية وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.
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