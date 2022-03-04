"إشكال في المدرسة"... علاقة محمد صلاح بزوجته بدأت بقصة طريفة

تحدث محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي عن سبب حب الجمهور المصري لزوجته.





وأكد أنه ممتن لدورها في حياته قائلا: "مهما أقول مش هقدر أوفيها حقها، لأنها أكتر واحدة بتعاني في ظل الظروف اللي بمر بها"، مشيرا إلى أنها تعتني به وببناتهما. أوضح محمد صلاح في مقابلة خاصة مع الفنانة إسعاد يونس يتم عرضها من جزئين اليوم وغدا عبر قناة DMC وقناة مصر الأولى، أن زوجته تتصرف بطبيعتها، موضحا: "ماجي ست مصرية على طبيعتها، مابتظهرش كتير معايا، بس مؤخرا بدأت تظهر بشكل أكبر".وأكد أنه ممتن لدورها في حياته قائلا: "مهما أقول مش هقدر أوفيها حقها، لأنها أكتر واحدة بتعاني في ظل الظروف اللي بمر بها"، مشيرا إلى أنها تعتني به وببناتهما.

وأضاف أن قصة حبه مع زوجته بدأت منذ أيام المدرسة، حيث كان يتم تقسيم الأولاد والبنات إلى فريقين للتنافس في إجابة الأسئلة، موضحا: "على طول كان في بيننا خناقات، لكن اتعرفت عليها واتكلمنا أكتر وهي في الجامعة"، وبعدها بدأت قصة ارتباطهما بشكل رسمي ثم الزواج.



(في الفن المصري)