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فنون ومشاهير
ممثلة لبنانية شابّة تدخل العالمية من الباب العريض!
Lebanon 24
04-03-2022
|
11:00
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تقدم الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله دور البطولة في الفيلم الروائي العالمي (فرح) والذي بدأ عرضه الأول ضمن مهرجان بيروت لسينما المرأة في دورته الخامسة والتي تمتد لخمسة أيام ابتداءً من السادس من الشهر الحالي.
وتؤدي عطالله المولودة من أب لبناني وأم فرنسية دور البطولة في فرح وتدور أحداث القصة عندما تبدأ طالبة الطب في المعاناة مع الكوابيس التي تزورها بشكل متكرر، وتشكل علامة فارقة في حياتها، وتكون سبباً رئيسياً لعودتها إلى وطنها الأم لبنان، وتحصل على أدوية غير شرعية بهدف التخلص من هذه الكوابيس التي تأخذ حياتها لمنحنى مختلف كلياً، فتبدأ بالربط بين ما تشاهد ووالدتها (فرح) وتنطلق في رحلة مثيرة مليئة بالأسرار لتكتشف الكثير من الأسرار العائلية التي غيبت عنها لفترات طويلة، حتى تصل إلى الحقيقة المطلقة.
والفيلم الذي تقدم بطولته اللبنانية عطالله من تأليف الروائية حسيبة فريحة والتي تشارك فيه كممثلة أيضاً إلى جانب كل مجدي مشموشي والممثل الشاب يوسف بولس، والعمل من إخراج كنتن اوكسلي.
وسبق وأن أعلن صناع الفيلم عن عزمهم على المشاركة في عدد من المهرجانات العالمية وخاصة وتقديم الفيلم ليكون منافساً في إحداها.
(زهرة الخليج)
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