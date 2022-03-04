حفيد شقيقة كاظم الساهر يُشعل المواقع بوسامته.. تعرفوا إليه (صورة)

نشر بدر السامرائي، مدير أعمال كاظم الساهر وابن شقيقته، صورة لنجله كاظم بدر السامرائي عبر حسابه على "فيسبوك" مُحتفلًا بحصوله على المركز الثاني في بطولة الدنمارك للتايكوندو عن الفئة العمرية بين 15 حتى 17 عامًا لتي أقيمت في مدينة دنماركية.

واشترك في البطولة متسابقون من فئات عمرية مختلفة بين الـ11 عامًا حتى 61 عامًا.

وقد أشاد رواد مواقع التواصل بجمال ووسامة حفيد شقيقة الساهر الذي يحمل اسمه.

يُشار إلى أن كاظم السامرائي كان له عدة تجارب في عالم التمثيل، فقد شارك بأعمال فنية في مصر، كما شارك في بعض الإعلانات التجارية.