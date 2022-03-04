فنون ومشاهير

حفيد شقيقة كاظم الساهر يُشعل المواقع بوسامته.. تعرفوا إليه (صورة)

Lebanon 24
04-03-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-926332-637819836811190756.jpg
Doc-P-926332-637819836811190756.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشر بدر السامرائي، مدير أعمال كاظم الساهر وابن شقيقته، صورة لنجله كاظم بدر السامرائي عبر حسابه على "فيسبوك" مُحتفلًا بحصوله على المركز الثاني في بطولة الدنمارك للتايكوندو عن الفئة العمرية بين 15 حتى 17 عامًا لتي أقيمت في مدينة دنماركية.

 

واشترك في البطولة متسابقون من فئات عمرية مختلفة بين الـ11 عامًا حتى 61 عامًا.

 

وقد أشاد رواد مواقع التواصل بجمال ووسامة حفيد شقيقة الساهر الذي يحمل اسمه.

 

 
 

يُشار إلى أن كاظم السامرائي كان له عدة تجارب في عالم التمثيل، فقد شارك بأعمال فنية في مصر، كما شارك في بعض الإعلانات التجارية.

 

المصدر: البوابة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-03-04
13:59 | 2022-03-04
11:00 | 2022-03-04
08:25 | 2022-03-04
07:25 | 2022-03-04
05:00 | 2022-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website