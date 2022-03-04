الموت يؤلم الفنانة الشابة بوالدتها ابنة الممثل السوري الشهير





نعت الفنانة السورية دانا جبر عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، والدتها هنادي ابنة الفنان الراحل محمود جبر، معلنةً مواراة جثمانها الثرى اليوم الجمعة بعد صلاة الظهر في مقبرة "باب الصغير" في العاصمة السورية دمشق.

وتنتمي دانا جبر لعائلة فنية عريقة في تاريخ الفن السوري، إذ ان جدها لأمها الفنان محمود جبر وجدتها الفنانة هيفا واصف وخالاتها هما الفنانات ليلى ومرح جبر، وخالتا أمها هم الفنانتان منى واصف وغادة واصف، ومن أعمام أمها الفنانان ناجي جبر وهيثم جبر.