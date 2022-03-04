فنون ومشاهير

الموت يؤلم الفنانة الشابة بوالدتها ابنة الممثل السوري الشهير

Lebanon 24
04-03-2022 | 07:25
A-
A+
Doc-P-926455-637819971845635729.jpg
Doc-P-926455-637819971845635729.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعت الفنانة السورية دانا جبر عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، والدتها هنادي ابنة الفنان الراحل محمود جبر، معلنةً مواراة جثمانها الثرى اليوم الجمعة بعد صلاة الظهر في مقبرة "باب الصغير" في العاصمة السورية دمشق.

وتنتمي دانا جبر لعائلة فنية عريقة في تاريخ الفن السوري، إذ ان جدها لأمها الفنان محمود جبر وجدتها الفنانة هيفا واصف وخالاتها هما الفنانات ليلى ومرح جبر، وخالتا أمها هم الفنانتان منى واصف وغادة واصف، ومن أعمام أمها الفنانان ناجي جبر وهيثم جبر. 
 
 
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-03-04
13:59 | 2022-03-04
11:00 | 2022-03-04
08:25 | 2022-03-04
05:00 | 2022-03-04
04:00 | 2022-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website