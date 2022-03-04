فنون ومشاهير

موقف محرج لصفية العمري خلال تكريمها في دار الأوبرا

Lebanon 24
04-03-2022 | 16:00
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"هي ليست المرة الأولى التي أتعرّض فيها لهذا الموقف"... بهذه الكلمات كشفت الفنانة صفية العمري خلال تصريحات صحفية على هامش تكريمها في مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، عن تعرضها لموقف محرج أثناء صعودها إلى المسرح، قائلةً: "جزمتي اتكسرت، كل تكريم لازم يحصلي حاجة، هاروّح إزاي؟ وأنا أخدت جزمة الفنانة هند عاكف".

وعبّرت العمري عن سعادتها بتكريمها في دار الأوبرا، تقديراً لمشوارها الفني برئاسة المخرج أشرف أبو النجا وبرعاية صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة.
 
وكشفت صفية العمري عن رغبتها بالتعاون مع المخرج أحمد صقر مرة أخرى، حيث سبق أن تشاركا في العديد من الأعمال الفنية، بينها مسلسلا "هوانم غاردن سيتي"، و"أوبرا عايدة".

المصدر: لها
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