14
o
بيروت
16
o
طرابلس
9
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
موقف محرج لصفية العمري خلال تكريمها في دار الأوبرا
Lebanon 24
04-03-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
"هي ليست المرة الأولى التي أتعرّض فيها لهذا الموقف"... بهذه الكلمات كشفت الفنانة صفية العمري خلال تصريحات صحفية على هامش تكريمها في مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، عن تعرضها لموقف محرج أثناء صعودها إلى المسرح، قائلةً: "جزمتي اتكسرت، كل تكريم لازم يحصلي حاجة، هاروّح إزاي؟ وأنا أخدت جزمة الفنانة هند عاكف".
وعبّرت العمري عن سعادتها بتكريمها في دار الأوبرا، تقديراً لمشوارها الفني برئاسة المخرج أشرف أبو النجا وبرعاية صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة.
وكشفت صفية العمري عن رغبتها بالتعاون مع المخرج أحمد صقر مرة أخرى، حيث سبق أن تشاركا في العديد من الأعمال الفنية، بينها مسلسلا "هوانم غاردن سيتي"، و"أوبرا عايدة".
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
انتشارٌ كثيف لـ"أمن الدولة" في برج حمود.. الطرقات تُقفل فماذا يحصل؟
Lebanon 24
انتشارٌ كثيف لـ"أمن الدولة" في برج حمود.. الطرقات تُقفل فماذا يحصل؟
03:08 | 2022-03-04
04/03/2022 03:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة أخبار جديدة في الـ LBCI .. تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
مُذيعة أخبار جديدة في الـ LBCI .. تعرفوا إليها (صور)
02:00 | 2022-03-04
04/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحويله الى لبناني.. هكذا يمكنكم الاطلاع على رصيدكم بالدولار (صورة)
Lebanon 24
بعد تحويله الى لبناني.. هكذا يمكنكم الاطلاع على رصيدكم بالدولار (صورة)
05:47 | 2022-03-04
04/03/2022 05:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار سارة: المنخفض الجوي إلى انحسار.. ودرجات الحرارة ستصل إلى 25 في هذا الموعد!
Lebanon 24
أخبار سارة: المنخفض الجوي إلى انحسار.. ودرجات الحرارة ستصل إلى 25 في هذا الموعد!
00:48 | 2022-03-04
04/03/2022 12:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا اندلعت حرب نووية... ما هي الأماكن الآمنة في العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
إذا اندلعت حرب نووية... ما هي الأماكن الآمنة في العالم؟ (فيديو)
06:18 | 2022-03-04
04/03/2022 06:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:07 | 2022-03-04
إطلالة غير اعتيادية لماغي بو غصن
14:00 | 2022-03-04
استقبال حاشد لتيم حسن خلال تكريمه في دمشق: "كنت مشاغباً"
13:59 | 2022-03-04
منة فضالي تستمتع بوقتها على الثلوج في لبنان (صور)
11:00 | 2022-03-04
ممثلة لبنانية شابّة تدخل العالمية من الباب العريض!
08:25 | 2022-03-04
فارس كرم يتزوج 4 مرات.. ويتعرض لمؤامرة (فيديو)
07:25 | 2022-03-04
الموت يؤلم الفنانة الشابة بوالدتها ابنة الممثل السوري الشهير
فيديو
الأفضل من حيث قدرات التصوير... "Lenovo" تكشف عن مواصفات هاتفها المنتظر (فيديو)
Lebanon 24
الأفضل من حيث قدرات التصوير... "Lenovo" تكشف عن مواصفات هاتفها المنتظر (فيديو)
14:00 | 2022-03-04
05/03/2022 02:25:02
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أبرز المنافسين في عالم "الكروس أوفر"... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من بين أبرز المنافسين في عالم "الكروس أوفر"... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-04
05/03/2022 02:25:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا اندلعت حرب نووية... ما هي الأماكن الآمنة في العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
إذا اندلعت حرب نووية... ما هي الأماكن الآمنة في العالم؟ (فيديو)
06:18 | 2022-03-04
05/03/2022 02:25:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact