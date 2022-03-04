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فنون ومشاهير
استقبال حاشد لتيم حسن خلال تكريمه في دمشق: "كنت مشاغباً"
Lebanon 24
04-03-2022
|
14:00
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كرّم "ملتقى الإبداع" في المعهد العالي للفنون المسرحية بإدارة العميد تامر العربيد في العاصمة السورية دمشق النجم تيم حسن.
واستقبل طلاب المعهد والجماهير المحتشدة الفنان السوري بحفاوة منقطعة النظير منذ وصوله إلى مدخل المعهد، مروراً بجولته على الصفوف الدراسية ومشاهدته عروض الطلاب، وصولاً إلى الندوة التي عقدها وتحدث فيها عن تجربته وأجاب خلالها على أسئلة الحضور.
وكشف حسن أن تجربة رفضه حين تقدّم إلى المعهد زرعت في نفسه الإصرار، مضيفاً أنه عند دخوله إلى الصرح الأكاديمي بات مشاغباً جداً.
كما كشف حسن أنه في صدد التحضير لعمل كوميدي مع المخرج الليث حجّو والكاتب الدكتور ممدوح حمادة، لكنه في انتظار الوقت المناسب على الصعيدين العام والخاص، معتبراً أن الوقت الآن غير ملائم بسبب كثرة الأهوال حول العالم.
المصدر: لها
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