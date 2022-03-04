فارس كرم يتزوج 4 مرات.. ويتعرض لمؤامرة (فيديو)

بعد غياب عن الساحة الفنية لفترة، عاد النجم فارس كرم ليحقق جماهيرية واسعة بعد اطلاق اغنيته الاخيرة تحت عنوان: "عموعدنا ولا شو"، والتي صورها على طريقة الفيديو وأصبحت "ترند" على السوشيل ميديا.

والسبب في ذلك يرجع اضافة الى اداء كرم والاغنية التي تشبه "ستايل" غنائه الذي إعتاد عليه الجمهور، فإنّ فكرة "الكليب" من توقيع المخرج جو بو عيد، تسبب في اضفاء انتشاراً واسعاً للاغنية. وفي الفيديو يظهر كرم ضمن أجواء كوميدية، حيث يدير قهوة قديمة جميع روادها من النساء. وفي "الكليب" يتزوج كرم اربع مرات من نساء جميلات، الا أنّهن في نهاية الاغنية ينقلبن عليه ويصبحن هنّ المشرفات على القهوة التي يصبح كل روداها من الرجال.

وأغنية " عموعدنا ولا شو" كلمات حياة إسبر، الحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ.