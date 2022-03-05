فنان لبناني يُعلن وفاة طليقته.. وهكذا نعاها (صورة)

أعلن الفنان رضا، وفاة طليقته هناء اللحام، مبديا حزنه الشديد لرحيلها.

ونعاها رضا عبر صفحته على فيسبوك قائلاً: "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ومَا الحيَاةُ الدُنيا الاّ متاعُ الغرُور".

وتابع: "انتقلت الى رحمة الله تعالى والدة ابنائي ام سلطان هناء اللحام ابنة المرحوم ابو فارس بدر اللحام، نسأل الله تعالى أن يغفر لها ويرحمها ويكرم نزلها ويوسع مدخلها وأن يجازيها بالحسنات إحسانا وعن السيئات عفواً وغفرانا ،إنا لله وإنا إليه راجعون".