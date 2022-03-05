فنون ومشاهير

ميا خليفة تؤكد: لن أعود للإباحية.. وهذا ما قالته عن عائلتها

Lebanon 24
05-03-2022 | 03:00
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خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ضمن برنامج  Hard Talk ، تحدثت ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ميا خليفة البالغة من العمر 26 عاماً عن عملها في إنتاج الأفلام الإباحية.

 

وقالت ميا: "دخلت مجال صناعة الأفلام الجنسية في عمر الـ21 عامًا ولعبت دور البطولة في 12 فيلمًا، وحصدت أكثر من مليار من المشاهدات، إلا أنني أرى نفسي امرأة ساذجة وضعيفة".

 

وأكدت أنها لو عاشت في سلة قمامة وماتت من الجوع لن تعود إلى هذا العمل.

 

وتابعت: "كنت أسعى للحصول على الثقة بالنفس، وتم استغلالي جنسياً". ولفتت خليفة إلى أنه تم استغلالها جنسياً، وأكدت أنها اليوم تحاول جاهدة إزالة ماضيها "الإباحي" عن الإنترنت.

 

وحذرت ميا النساء من الوقوع في هذه التجربة قائلة: "نشرت قصتي لحماية النساء الأخريات من الوقوع في نفس التجربة".

 

وأكدت وجود كثير من قصص الاستغلال الجنسي ضمن صناعة الأفلام الإباحية، وقالت إنها تواصلت مع العديد من الفتيات من خلال البريد الإلكتروني، أخبروها أنهم ضحايا للتجارة الجنسية حيث أُرغم بعضهم على ممارسة الجنس في أفلام إباحية، كما وقع البعض الآخر منهم على عقود غير مفهومة للعمل، الامر الذي حول حياتهم إلى جحيم بسبب استغلال الرجال.

 

وعن عائلتها قالت: "لقد تبرأوا مني عندما اكتشفوا ذلك. شعرت بالغربة تماماً ليس فقط من قبل العالم، بل من قبل عائلتي والأشخاص الذين يحيطون بي. خصوصاً بعدما تركت العمل، وبقيت وحيدة رغم ذلك. وأدركت أن بعض الناس لا يمكنهم التغاضي عن الأخطاء، لكن الوقت يشفي جميع الجروح، والأمور تتحسن الآن".

المصدر: تركيا الآن
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