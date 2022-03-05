بعد 14 عاماً.. بطلا مسلسل "العشق الممنوع" معاً من جديد!

ذكرت وسائل إعلام تركية ان عملا فنيا قريبا سيجمع بين الممثلين بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ .

ولفتت وسائل الإعلام إلى ان العمل الفني الذي سيجمع سات وتاتليتوغ هو فيلم من تأليف الكاتبة نوران إفرين وسيتم تصويره في مدينة نيويورك الأميركية.

وأضافت أنه لم يتم تحديد موعد التصوير أو موعد طرحه وسيتم عرضه على إحدى المنصات العالمية .

وتعتبر هذه مرة الثانية التي يجسد فيها سات وتاتليتوغ بطولة عمل فني، حيث حقق الثنائي نجاحًا كبيرًا في مسلسل "العشق الممنوع " الذي استمر عرضه من عام 2008 حتى عام 2010 وحقق نسب مشاهدة عالية في الوطن العربي .