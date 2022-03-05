بعد غياب فنانة لبنانية تظهر بلوك جديد وملامح مختلفة.. والجمهور: "كتير مغيرة" (صور)

نشرت الفنانة نيللي مقدسي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

نيللي ظهرت بملامح مختلفة، فهي أطلت بشعر أسود وبدت نحيفة ووجهها بدا مختلفا .

وعلّق بعض المتابعين مشيرين إلى ان نيللي تغيرت كثيرا بعد خضوعها لعمليات التجميل.

بدأت نيللي حياتها الفنية بالاشتراك في برنامج الهواة "كأس النجوم" عام 1998 حيث غنت الأغاني الفولكلورية وفازت بالمركز الأول عن كأس الفنانة سميرة توفيق التي أشادت بأدائها.

من أبرز أعمالها: واهي واهن، شبكي، شوف العين، مشي المغرور وغيرها من الأغنيات.