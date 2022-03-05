فنون ومشاهير

بعد غياب فنانة لبنانية تظهر بلوك جديد وملامح مختلفة.. والجمهور: "كتير مغيرة" (صور)

Lebanon 24
05-03-2022 | 05:00
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نشرت الفنانة نيللي مقدسي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

نيللي ظهرت بملامح مختلفة، فهي أطلت بشعر أسود وبدت نحيفة ووجهها بدا مختلفا .

 

وعلّق بعض المتابعين مشيرين إلى ان نيللي تغيرت كثيرا بعد خضوعها لعمليات التجميل.

 

A post shared by Nelly Makdessy (@nellymakdessy)


 

بدأت نيللي حياتها الفنية بالاشتراك في برنامج الهواة "كأس النجوم" عام 1998 حيث غنت الأغاني الفولكلورية وفازت بالمركز الأول عن كأس الفنانة سميرة توفيق التي أشادت بأدائها.

 

من أبرز أعمالها: واهي واهن، شبكي، شوف العين، مشي المغرور وغيرها من الأغنيات.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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