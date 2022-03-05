بعد غياب فنانة لبنانية تظهر بلوك جديد وملامح مختلفة.. والجمهور: "كتير مغيرة" (صور)

نشرت الفنانة نيللي مقدسي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.
نيللي ظهرت بملامح مختلفة، فهي أطلت بشعر أسود وبدت نحيفة ووجهها بدا مختلفا .
وعلّق بعض المتابعين مشيرين إلى ان نيللي تغيرت كثيرا بعد خضوعها لعمليات التجميل.
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A post shared by Nelly Makdessy (@nellymakdessy)
A post shared by Nelly Makdessy (@nellymakdessy)
بدأت نيللي حياتها الفنية بالاشتراك في برنامج الهواة "كأس النجوم" عام 1998 حيث غنت الأغاني الفولكلورية وفازت بالمركز الأول عن كأس الفنانة سميرة توفيق التي أشادت بأدائها.
من أبرز أعمالها: واهي واهن، شبكي، شوف العين، مشي المغرور وغيرها من الأغنيات.