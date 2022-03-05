فنون ومشاهير

فنانة عربية تسخر من الرئيس الأوكراني وتصفه بـ "باتمان"! (صورة)

Lebanon 24
05-03-2022 | 00:03
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نشرت الفنانة شمس الكويتية  منشورا جديدا عبر "تويتر" علقت فيه على الأحداث الأخيرة التي تدور بين روسيا وأوكرانيا

 

وعلقت شمس على أحد الأخبار المنسوبة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، أنه تم قتل 9000 جندي منذ بداية الاحداث وقالت: " ياخوك انت لو متخانق مع قطاوة ماقتلت 9000 الاف في هالسرعة يخرب بيتك ياباتمان".

ياخوك انت لو متخانق مع قطاوة ماقتلت 9000 الاف في هالسرعة يخرب بيتك ياباتمان https://t.co/xsNqZehWXP

 
 

ولاقى المنشور رواجاً عبر مواقع التواصل، وتفاعل المتابعون مع شمس وكتبوا عبارات إعجاب بحسها الفكاهي.

المصدر: البوابة
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