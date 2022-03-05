فنانة عربية تسخر من الرئيس الأوكراني وتصفه بـ "باتمان"! (صورة)

نشرت الفنانة شمس الكويتية منشورا جديدا عبر "تويتر" علقت فيه على الأحداث الأخيرة التي تدور بين روسيا وأوكرانيا.

وعلقت شمس على أحد الأخبار المنسوبة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، أنه تم قتل 9000 جندي منذ بداية الاحداث وقالت: " ياخوك انت لو متخانق مع قطاوة ماقتلت 9000 الاف في هالسرعة يخرب بيتك ياباتمان".

ياخوك انت لو متخانق مع قطاوة ماقتلت 9000 الاف في هالسرعة يخرب بيتك ياباتمان https://t.co/xsNqZehWXP

— #شمس ☀️ (@shamsofficial) March 3, 2022

ولاقى المنشور رواجاً عبر مواقع التواصل، وتفاعل المتابعون مع شمس وكتبوا عبارات إعجاب بحسها الفكاهي.