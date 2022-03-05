فنون ومشاهير

نانسي عجرم بفيديو كليب جديد.. موضوعه غير متوقع

Lebanon 24
05-03-2022 | 03:45
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كشفت مصادر الفنانة نانسي عجرم عن مشاركة الممثل اللبناني رودني حداد في فيديو كليب لاغنيتها "ما تعتذر".
 
وبحسب المصادر، فإنّ فكرة الكليب تدورُ حول أهمية التوعية من مخاطر المُخدرات. 
 
 
 
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لبنان

نانسي عجرم

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