نانسي عجرم بفيديو كليب جديد.. موضوعه غير متوقع

كشفت مصادر الفنانة نانسي عجرم عن مشاركة الممثل اللبناني رودني حداد في فيديو كليب لاغنيتها "ما تعتذر".

وبحسب المصادر، فإنّ فكرة الكليب تدورُ حول أهمية التوعية من مخاطر المُخدرات.