نجوم فقدوا أبناءهم في سن مبكر.. من هم؟

أكثر ما يؤلم الإنسان هو أن يفقد شخصاً عزيزاً خاصة إن كان هذا الشخص هو الابن أو الابنة، حيث يتضاعف وقتها الشعور بالألم والحزن.وشهد عدد من المشاهير في الوسط الفني مأساة فقدانهم لأبنائهم الصغار، وكان آخرهم الممثل المصري الشاب حازم إيهاب، الذي فقد طفله يونس بعد 18 يوماً فقط من ولادته، نتيجة مشاكل بالقلب وخضوعه لعمليتين جراحتين، وأثار مشهد نقل حازم إيهاب لرضيعه إلى مثواه الأخير حزن جمهوره ومتابعيه.حازم إيهاب لم يكن الوحيد الذي فقد ابنه في سن مبكر، إذ عانى عدد من المشاهير من نفس الألم أبرزهم:داليا البحيريفقدت الفنانة داليا البحيري ابنتها الصغيرة خديجة بعد صراع مع المرض لعدة أشهر، وبعدها دخلت في حالة اكتئاب شديدة.الإعلامي محمد خضيرأعلن الإعلامي السعودي محمد خضير وفاة ابنته الرضيعة بعد أيام من دخولها العناية المركزة.جومانا مرادوفقدت الممثلة جومانا مراد ابنتها الرضيعة ديانا في 29 مارس 2021 بعد فترة قصيرة من ولادتها.