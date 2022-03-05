قبل سيلينا غوميز.. نجوم خرجوا حفاة القدمين

من غير المتوقع أن نرى النجوم على المسرح من دون حذاء؛ إذ أننا اعتدنا على أن نراهم بكامل أناقتهم مهما كانت الظروف خصوصاً وأنهم يقفون أمام جمهورهم، وكذلك أمام عدسات الكاميرات التي ترصد كل تحركاتهم وتنتظر اصطياد أي شيءٍ خارجٍ عن المألوف.ومؤخراً، فاجأت النجمة العالمية سيلينا غوميز الجميع عندما اعتلت منصة توزيع الجوائز في حفل SAG Awards 2022 لاستلام جائزة أفضل ممثلة داعمة لدور رئيسي وهي حافية القدمين، وجرى تداول مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه على نطاقٍ واسع.ولكن سيلينا غوميز لم تكن الأولى، فقد سبقها في ذلك الكثيرون من النجوم العرب والأجانب، ومن خلال هذا التقرير نوضح أبرز النجوم الذين قاموا بذلك:أصالةأثناء إحياء النجمة السورية حفلاً مشتركاً مع الفنان رامي صبري في جدة، ظهرت وهي تخلع حذاءها، مبررة ذلك التصرف بأنه سيسمح لها بحرية التحرك على المسرح.

روبيوقررت الفنانة المصرية خلع حذائها بعد أن تعرض للكسر، وذلك لتتمكن من استكمال حفلها بكل انسجام مع جمهورها.أنغاماضطرت النجمة المصرية لخلع حذائها خلال حفلها الذي أقيم على مسرح حديقة "قصر عابدين"، وذلك لأن الاستمرار في ارتدائه سوف يسبب لها بعض المشاكل، حيث مازحت جمهورها، قائلة " أنا أغنيتين وأقلع الكعب.. فيها حاجة لو قلعته دلوقتي".شيرينذات مرة وعلى المسرح أرادت أرادت النجمة المصرية إثبات أن ابنتيها مريم وهنا أصبحتا أطول منها، وقررت لحظتها خلع حذائها لتكشف عن طولها الحقيقي إلى جانب ابنتيها.محمد رمضانظهر الفنان المصري وهو يخلع حذائه خلال تكريمه في مهرجان "إيمي غلا"، المتخصص في مجال الموضة والأزياء، وذلك بعدما تعرض للسقوط ذات مرة بسبب حذائه.هيلين ميرينتخلت الممثلة الإنجليزية عن حذائها أثناء نيلها إحدى الجوائز وهى على المسرح، وأكدت وقتها أنها تريد خلع الحذاء لتتمكن من التكلم بأريحية.ليدي غاغااعتادت النجمة الأميركية على السير حافية القدمين في مناسبات عدة، إذ مرة فاجأت جمهورها بالظهور في أحد البرامج التلفزيونية من دون حذاء.جينيفر أنيستونولم يقتصر الأمر على المسارح فيعض النجمات العالميات ظهرن وهنَّ يمشن حفاةً في الشوارع ومنهن الممثلة درو باريمور وعارضة الأزياء العالمية جيجى حديد، ومايلى سايرس، وجينيفر أنيستون.