أغنية جديدة لنوال الزغبي.. اطلالة جميلة والجمهوري يهنئ

كشفت الفنانة نوال الزغبي الستار عن كليب أغنيتها الجديدة "لسه باجي على بالك" من إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز"، والذي حمل توقيع المخرج فادي حداد.وتميز الكليب بالقصة الدرامية التي تجمع حبيبين افترقا منذ مدة، ومن بعدها يلتقيان في إحدى السهرات فتعود إليهما الذكريات الجميلة.وتألقت الزغبي في الكليب بإطلالات مختلفة، وحصدت على ثناء رواد الموضى والنقاد.إشارة الى أنّ الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نور.