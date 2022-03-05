فنون ومشاهير

أغنية جديدة لنوال الزغبي.. اطلالة جميلة والجمهوري يهنئ

Lebanon 24
05-03-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-926997-637821073110088038.jpg
Doc-P-926997-637821073110088038.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة نوال الزغبي الستار عن كليب أغنيتها الجديدة "لسه باجي على بالك" من إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز"، والذي حمل توقيع المخرج فادي حداد.

وتميز الكليب بالقصة الدرامية التي تجمع حبيبين افترقا منذ مدة، ومن بعدها يلتقيان في إحدى السهرات فتعود إليهما الذكريات الجميلة.

وتألقت الزغبي في الكليب بإطلالات مختلفة، وحصدت على ثناء رواد الموضى والنقاد.

إشارة الى أنّ الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نور.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:00 | 2022-03-06
01:51 | 2022-03-06
01:36 | 2022-03-06
01:00 | 2022-03-06
23:13 | 2022-03-05
16:00 | 2022-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website