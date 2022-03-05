15
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
أغنية جديدة لنوال الزغبي.. اطلالة جميلة والجمهوري يهنئ
Lebanon 24
05-03-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة نوال الزغبي الستار عن كليب أغنيتها الجديدة "لسه باجي على بالك" من إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز"، والذي حمل توقيع المخرج فادي حداد.
وتميز الكليب بالقصة الدرامية التي تجمع حبيبين افترقا منذ مدة، ومن بعدها يلتقيان في إحدى السهرات فتعود إليهما الذكريات الجميلة.
وتألقت الزغبي في الكليب بإطلالات مختلفة، وحصدت على ثناء رواد الموضى والنقاد.
إشارة الى أنّ الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نور.
تابع
الأكثر قراءة
بُشرى إلى اللبنانيين عن البنزين.. هذه آخر المستجدات
Lebanon 24
بُشرى إلى اللبنانيين عن البنزين.. هذه آخر المستجدات
11:40 | 2022-03-05
05/03/2022 11:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سلعة في لبنان تنفدُ من المتاجر.. سعرها قد يرتفع وصورة تكشفها
Lebanon 24
سلعة في لبنان تنفدُ من المتاجر.. سعرها قد يرتفع وصورة تكشفها
03:30 | 2022-03-05
05/03/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنتا كارين رزق الله وفادي شربل تخطفان الانظار برفقة والدتهما.. نايا أصبحت شابة جميلة (صورة)
Lebanon 24
ابنتا كارين رزق الله وفادي شربل تخطفان الانظار برفقة والدتهما.. نايا أصبحت شابة جميلة (صورة)
07:30 | 2022-03-05
05/03/2022 07:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت انفجار قويّ يهزّ طرابلس.. ما الذي يجري؟
Lebanon 24
صوت انفجار قويّ يهزّ طرابلس.. ما الذي يجري؟
03:08 | 2022-03-05
05/03/2022 03:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني نسخة عن الرئيس الأوكراني.. شاهدوا الشبه بينهما (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني نسخة عن الرئيس الأوكراني.. شاهدوا الشبه بينهما (فيديو)
04:33 | 2022-03-05
05/03/2022 04:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:00 | 2022-03-06
يوسف الخال ينشر فيديو ويقول: "لبنان أحلى بلد بالدني"... وشقيقته الممثلة الشهيرة ترّد: "كمان عندو أبشع حكام بالدني"
01:51 | 2022-03-06
نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لازمة صحيّة... وفاة إعلامي وفنان شاب عن 39 عاماً (صورة)
01:36 | 2022-03-06
ممثلة لبنانيّة بجلسة تصوير مثيرة... ظهرت فقط بقميص أبيض من بدون بنطلون والمتابعون: "مجنونة"! (صور)
01:00 | 2022-03-06
إبنة كارين رزق الله وفادي شربل برفقة حبيبها... هذه هويته وهكذا علّقت والدتها! (صورة)
23:13 | 2022-03-05
صورة كارلا حداد حديث المتابعين... ظهرت بروب الاستحمام من على شرفة أحد الفنادق!
16:00 | 2022-03-05
قبل سيلينا غوميز.. نجوم خرجوا حفاة القدمين
فيديو
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-06
06/03/2022 09:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني نسخة عن الرئيس الأوكراني.. شاهدوا الشبه بينهما (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني نسخة عن الرئيس الأوكراني.. شاهدوا الشبه بينهما (فيديو)
04:33 | 2022-03-05
06/03/2022 09:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء أوكراني سابق يعتبر ظهور زيلينسكي "غير لائق".. هل يتناول أدوية؟ (فيديو)
Lebanon 24
رئيس وزراء أوكراني سابق يعتبر ظهور زيلينسكي "غير لائق".. هل يتناول أدوية؟ (فيديو)
02:57 | 2022-03-05
06/03/2022 09:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact