في حفل رائع.. ماجدة الرومي تسرق عصا المايسترو بعلبكي وتقود الفرقة الموسيقية

أحيت الفنانة القديرة ماجدة الرومي، للمرة الأولى، حفلةً في العاصمة السعودية، الرياض، وتحديداً على مسرح محمد عبده أرينا في منطقة "بلويفارد رياض سيتي"، وذلك ضمن حفلات موسم الرياض.

وأدَّت الظروف الجوية الصعبة التي شهدتها العاصمة السعودية أمس بسبب عاصفة غبار شديدة، إلى تأخير موعد الحفل لنحو ساعتين.

وقاد الحفلة المايسترو اللبناني لبنان بعلبكي، وقد كان لافتاً أن الفنانة القديرة انتزعت العصا من الأخير وراحت تقود الفرقة الموسيقية بنفسها في مشهدٍ أثار اعجاب الجمهور.

وبدأت الرومي الحفل بأغنية "عم يسألوني عليك الناس"، ثم حيّت الحضور بكلمة قالت فيها: "يسعدني ويسعد الفرقة الموسيقية اللبنانية أن نمسِّي عليكم بكل الحب. فرحنا بكم وبالرياض عظيم. هذه أولى وقفاتنا على مسارحها، وأتينا لنغني معكم، وبحضوركم نوجِّه رسالة حبٍّ وتقدير واحترام لهذا البلد الحبيب، الذي وقف مع اللبنانيين في أحزانهم، وشاركهم أفراحهم. هذه رسالة محبةٍ للسعودية، التي تحتضن الإبداع بطريقةٍ لم نستطع أن نفعلها في لبنان، ولكم مني قيادةً وشعباً كل الوفاء".

بعد ذلك قدَّمت الرومي "عيناك ليالٍ صيفية"، و"اسمع قلبي" من كلمات نزار قباني، وألحان حليم الرومي، ثم ترنَّمت بـ "غني للحب" وسط تفاعل كبيرٍ من الجمهور، بعدها أبدعت بأداء "متغير ومحيرني"، و"لون معي الأيام".

وفي استراحةٍ قصيرة، غازلت جمهور الرياض بالقول: "أنا أول مرة أغني في الرياض، لكن أنتم جمهور رائع. تسلموا على المحبة".

وأكملت الرومي حفلتها بـ "لا تسأل" من كلمات الدكتورة سعاد الصباح، وألحان مروان خوري، ثم أذهلت الحضور بـ "أحبك جداً"، و"على قلبي ملك"، و"كن صديقي"، وأشعلت المسرح بـ "ميلي يا حلوة ميلي" وسط صفقات الجمهور، وتابعت بـ "مطرحك بقلبي"، الأغنية التي شاركها الجمهور أداءها، ما دفعها إلى التغزل بهم قائلةً: "أنتم تغنون بشكل جميل، لماذا لم تغنوا معي؟". وأعادت مقطعاً من الأغنية بمشاركة الجميع، ثم ترنَّمت بـ "توبة" للراحل عبدالحليم حافظ.

وفي فاصلٍ قصير آخر، قالت الرومي للبنانيين: "أنتم لستم في الغربة، أنتم في بيت أهلٍ وإخوة. الغربة هي أن ابنتي في مطلع إبريل ستذهب إلى كندا".

وبعد تقديمها أغنية "كلمات"، أكدت للحضور، أن هذه الليلة هي سهرة من العمر، ولن تنساها، واختتمتها بأغنية "بيروت" وهي ترفع علم بلادها والسعودية.



