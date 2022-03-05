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صورة كارلا حداد حديث المتابعين... ظهرت بروب الاستحمام من على شرفة أحد الفنادق!

Lebanon 24
05-03-2022 | 23:13
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نشرت مقدّمة البرامج كارلا حداد صورة لها عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، من على شرفة أحد الفنادق في بيروت. واللافت أنّ كارلا بدت من دون ماكياج، وبروب الاستحمام فقط، بينما كانت تشاهد غروب الشمس.
 
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كارلا حداد

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