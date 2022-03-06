فنون ومشاهير

نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لازمة صحيّة... وفاة إعلامي وفنان شاب عن 39 عاماً (صورة)

Lebanon 24
06-03-2022 | 01:51
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توفي الفنان والإعلامي المصري الشاب إياد داوود، السبت، عن عمر ناهز 39 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية مباغتة نقل بسببها الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد مصدر مقرب من الراحل في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن إياد تعرض لأزمة صحية عاجلة منذ فترة ونقل على إثرها المستشفى، ووافته المنية مساء السبت.

يذكر أن الشاب اشتهر بعفويته في تقديم البرامج، وقدم خلال مسيرته الفنية 15 عملاً مسرحياً، كما شارك في عدة أعمال تلفزيونية أبرزها: "الداعية"، و"الثمن"، و"فض اشتباك" وكان آخر أعماله مسلسل "شديد الخطورة" والذي عرض على منصة "شاهد" العام الماضي، وكام من بطولة النجم أحمد العوضي.
 
المصدر: لها
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