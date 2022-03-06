فنون ومشاهير

نقل غادة عادل للمستشفى .. هذا ما حصل معها

Lebanon 24
06-03-2022 | 16:00
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كشفت مريم الهواري نجلة الفنانة غادة عادل تعرض والدتها لوعكة صحية نقلت على أثرها للمستشفى.

ونشرت مريم صورة لغادة وهي راقدة على فراش المرض بالمستشفى، عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" وطلبت من أصدقائها الدعاء لها بالشفاء.
 
وكانت الفنانة غادة عادل تصدرت تريند محرك البحث غوغل، منذ فترة، بعد حديث طليقها المخرج مجدي الهواري عن إمكانية رجوعهما مرة أخرى، بعد انفصال دام لنحو خمس سنوات.

كان المخرج مجدي الهواري، كتب مؤخرًا منشورًا يمازح فيه جمهوره، عن عودته لطليقته غادة عادل قائلًا: "حتى خطيب الجمعة فاضل يدعلنا نرجع أنا وغادة.. بقي مطلب جماهيري".

وجاء هذا التصريح، على خلفية ظهور الثنائي في برنامج "بصراحة"، المُذاع عبر قناة MBC1، في أول ظهور إعلامي لهما معًا منذ وقت طلاقهما، وظهرت غادة عادل في بعض مشاهد الحلقة باكية، بسبب سؤال الهواري لها، عن سبب هروبها من الذكريات، لترد عليه باكيةً: "مبحبش الذكريات".
 
المصدر: لها - انستغرام
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