فنون ومشاهير

ممثلة معروفة تتعرض للأذى على يد شقيقتها... هذا ما فعلته بها

Lebanon 24
07-03-2022 | 05:00
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تصدر اسم الفنانة المصرية حورية فرغلي مؤشرات البحث الساعات القليلة الماضية بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل في برومو أحد البرامج الحوارية.
وقالت حورية فرغلي في التصريحات السريعة التي جاءت في الإعلان التشويقي لحلقتها المنتظرة، إنها ظلت عامين لا تنظر لنفسها في المرآة وفقدت الثقة بنفسها بشكل كبير.
وأشارت حورية فرغلي إلى أنها تعرضت للتنمر كثيراً، قبل خضوعها للعمليات الأخيرة، وهناك من وصفها بالدميمة والمسخ، بل وصل الأمر إلى أن نصحها البعض بالاعتزال وعدم الظهور على الشاشات مرة أخرى.
 
وتطرقت حورية فرغلي للحديث عن عشقها للخيول، كاشفة عن المبلغ الضخم الذي اشترت به أغلى حصان لديها وكان سعره مليون جنيه استرليني.
وحول سؤال مذيعة البرنامج أسما إبراهيم لحورية حول تصريح شقيقتها، قالت حورية أنها أذتها كثيرا موضحة :"أختي أذتني كتير، واتكلمت عليا كلام وحش أوي".
يذكر أن حورية فرغلي عادت للتمثيل بعد رحلة علاج طويلة خضعت فيها لعدد كبير من العمليات الجراحية لاستعادة شكل أنفها.
وكشفت حورية فرغلي أن أعمالها في الفترة المقبلة تشمل تحضيرات مسلسل من نوعية التشويق مع المنتج هاني وليم، بالإضافة إلى فيلم يبدأ تصويره بعد رمضان، ومسلسل آخر مكون من 15 حلقة.
 
(زهرة الخليج)
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