بعد الغرام والعشق... نجوم أثاروا الجدل بعد طلاقهم

شهد الوسط الفني الأيام القليلة الماضية جدلاً واسعاً بعد إعلان الممثل الشاب محمود المهدي انفصاله وطلاقه من الممثلة منة عرفة للمرة الثانية بسبب تصريحاته المثيرة للجدل حول نجوم الوسط والأخلاقيات التي يرفضها ودخوله في عدة مشاكل مع الفنانة إلهام شاهين ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.ولكن طلاق منة عرفة ومحمود المهدي ليس الأول الذي يجذب انتباه الأنظار إليه، إذ شهد الوسط الفني عدة حالات طلاق لم تمر بهدوء، وتابع مجرياتها وأحداثها الجميع بالوطن العربي. نوضح من خلال هذا التقرير أبرزها:شهدت قصة طلاق الفنانة السورية أصالة من المنتج الفني طارق العريان الكثير من الاهتمام والانتباه، حيث شعر الجمهور بصدمة بسبب الحب الذي كان يجمع النجمين والزواج الذي دام لأكثر من 15 عاماً نتج عنه ولدان.وعاشت الفنانة أصالة أزمة كبيرة بعد طلاقها مما جعلها تخرج وقتها بتصريحات نارية تهاجم فيها طارق العريان وتؤكد على خيانتها، مما جعل الجمهور في حالة ترقب دائم.بالطبع كانت أشهر طلاقات الوسط الفني خلال عام 2022، كانت بين النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، وذلك منذ أن تم تسريب تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب يؤكد على وجود خلافات ومشاكل بين ابنه وشيرين ورغم نفيهما، إلا أن الثنائي انفصل بعد فترة وخرجت شيرين بسيل من التصريحات مع الإعلامية نضال الأحمدية لتوضح أسباب المشاكل والخلافات التي أدت إلى الطلاق والتي كان أبرزها أن حسام "ابن أمه" على حسب قولها.وأخيراً وليس آخراً شهد الوسط الفني حالة طلاق مفاجئ بين النجم المصري مصطفى فهمي والإعلامية اللبنانية فاتن موسى.وتصدر اسم الفنان مصطفى فهمي مؤشر موقع البحث العالمي جوجل وتريند مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان فاتن موسى طلاقها غيابياً بعد زواج دام 6 سنوات وسط اندهاش الجمهور.وخرجت فاتن موسى بعدها بعدة تصريحات تؤكد أن مصطفى فهمي لم يعطها حقوقها كاملة ولم تكن تعلم بأي نية للطلاق.من جانبه أكد مصطفى فهمي في عدة تصريحات أن زوجته كانت تستغله وتطلب منه أموالاً ومنازل في مناطق مختلفة بأسعار هائلة.