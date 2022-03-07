ماذا يجري بين كارول سماحة واليسا؟

أثارت الفنانة كارول سماحة الجدل بعد ردّ كتبته عبر تغريدة لها على "تويتر" علّقت فيها على انتقاد وجّهه أحد الروّاد للفنانة إليسا التي تجاهلت الكلام الجميل الذي قالته سماحة بحقها، وذلك أثناء حلولها ضيفة على برنامج تلفزوني أخيراً.وفي التفاصيل أن المتابع قال إن إليسا تجاهلت سماحة رغم أن الأخيرة مدحتها وأشادت بها خلال مشاركتها في البرنامج التلفزيوني المذكور.وكان مقدم البرنامج طرح سؤالاً على سماحة عن النجمة الأقرب لقلبها وإحساسها، بين نانسي عجرم، إليسا، نجوى كرم ونوال الزغبي، فردت سماحة بالقول: "من وجهة نظري جميعهن، أنا أكتر شي اختلطت بإليسا، نوال مش كتير من بعيد لبعيد، أما نانسي عجرم بحسها خفيفة وما في مشاكل، قريبة ولايت شخصيتها".وأضافت: "إليسا رغم كل شي، عندي معزة إلها صراحة، والأقرب إلى إحساسي اختار إليسا لأن ستايل أغانيها بتشبه الأغاني التي بقدمها".لكن يبدو أن إليسا لم تردّ على إشادة سماحة، وهو ما دفع أحد المتابعين للقول: "كل شي يهون معي إلا قصة تجاهل اليسا لموضوع إنو كارول حكت عنها بشكل منيح رغم الجفا اللي بينهم إلا أن كارول بادرت بس أبدا ما حبيت تجاهلها ويا ريت كارول فهمت القصة وما بقا تجيب سيرتها لإليسا، وأي سوال عنها تعتذر كارول شي بيزعل والله".وما كان من سماحة إلا أن ردّت على هذا التعليق بكلمة واحدة: "Expected"، أي "متوقّع"، في إشارة إلى أنها يبدو أنها كانت تتوقع عدم رد إليسا عليها.