فنون ومشاهير

ماذا يجري بين كارول سماحة واليسا؟

Lebanon 24
07-03-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-927554-637822367537512820.jpg
Doc-P-927554-637822367537512820.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت الفنانة كارول سماحة الجدل بعد ردّ كتبته عبر تغريدة لها على "تويتر" علّقت فيها على انتقاد وجّهه أحد الروّاد للفنانة إليسا التي تجاهلت الكلام الجميل الذي قالته سماحة بحقها، وذلك أثناء حلولها ضيفة على برنامج تلفزوني أخيراً.

وفي التفاصيل أن المتابع قال إن إليسا تجاهلت سماحة رغم أن الأخيرة مدحتها وأشادت بها خلال مشاركتها في البرنامج التلفزيوني المذكور.

وكان مقدم البرنامج طرح سؤالاً على سماحة عن النجمة الأقرب لقلبها وإحساسها، بين نانسي عجرم، إليسا، نجوى كرم ونوال الزغبي، فردت سماحة بالقول: "من وجهة نظري جميعهن، أنا أكتر شي اختلطت بإليسا، نوال مش كتير من بعيد لبعيد، أما نانسي عجرم بحسها خفيفة وما في مشاكل، قريبة ولايت شخصيتها".

وأضافت: "إليسا رغم كل شي، عندي معزة إلها صراحة، والأقرب إلى إحساسي اختار إليسا لأن ستايل أغانيها بتشبه الأغاني التي بقدمها".

لكن يبدو أن إليسا لم تردّ على إشادة سماحة، وهو ما دفع أحد المتابعين للقول: "كل شي يهون معي إلا قصة تجاهل اليسا لموضوع إنو كارول حكت عنها بشكل منيح رغم الجفا اللي بينهم إلا أن كارول بادرت بس أبدا ما حبيت تجاهلها ويا ريت كارول فهمت القصة وما بقا تجيب سيرتها لإليسا، وأي سوال عنها تعتذر كارول شي بيزعل والله".

وما كان من سماحة إلا أن ردّت على هذا التعليق بكلمة واحدة: "Expected"، أي "متوقّع"، في إشارة إلى أنها يبدو أنها كانت تتوقع عدم رد إليسا عليها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:00 | 2022-03-07
02:00 | 2022-03-07
16:00 | 2022-03-06
14:00 | 2022-03-06
11:00 | 2022-03-06
08:00 | 2022-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website