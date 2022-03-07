الموت يغيب زوجة مدير أعمال نانسي عجرم

توفيت أمس الأحد السيدة نظيرة يوسف طورمش، زوجة جهاد سليمان صافتلي، (المعروف بـ جيجي لامارا) مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم.

ويحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحلة الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الاثنين في كنيسة مار الياس – انطلياس، ثم ينقل جثمان الفقيدة بعد الصلاة الى بلدة المعنية – الشوف حيث تقام صلاة وضع البخور في كنيسة مار الياس – المعنية في تمام الساعة الرابعة والنصف ثم توارى الثرى في مدافن العائلة.

وتقبل التعازي اليوم الاثنين قبل الصلاة ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا ويوم غد الثلاثاء في صالون كنيسة مار الياس – انطلياس ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء.