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فنون ومشاهير
أمل علم الدين حديث الإعلام... هذا ما قالته عن علاقتها بجورج كلوني
Lebanon 24
07-03-2022
|
11:00
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حدثت تصريحات المحامية اللبنانية أمل علم الدين عن حياتها الشخصية وعلاقتها بالنجم الأميركي جورج كلوني، ضجة كبيرة في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد اختيارها كواحدة من أبرز 12 امرأة لعام 2022.
وكشفت الحقوقية المعروفة أمل مقابلة مع مجلة "تايم" أن "زواجها من كلوني كان رائعاً.. لدي في زوجي شريك ملهم وداعم بشكل لا يصدق، ولدينا منزل مليء بالحب والضحك".
وأضافت: "إنها فرحة تفوق أي شيء كنت أتخيلها، أشعر أنني محظوظة للغاية لأنني وجدت حبا كبيرا في حياتي، وأن أكون أما، هكذا أحقق التوازن لحياتي".
ولفتت إلى أن "الفرح يفوق أي شيء كنت أتخيله. أشعر بأنني محظوظة للغاية لأنني وجدت حباً كبيراً في حياتي، وأن أكون أماً هكذا أحصل على توازني"، مؤكدة أن أطفالها التوأم، ألكسندر وإيلا، يحفزانها على مواصلة النضال من أجل العدالة.
وأشارت إلى أنها تعلم أن الناس عموما يهتمون بزواجها وأطفالها أكثر من عملها الإنساني، لكنها ترى أيضا أن هذا بدأ يتغير تدريجيا، مشددة على أنها استفادت من شهرتها "من أجل محاولة تسليط الضوء على ما هو مهم بعملها والمتعلق بالشأن الحقوقي والانساني".
المصدر: لها
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