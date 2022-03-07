فنون ومشاهير

جو رعد يكشف عن أسباب إقامته في السعودية... هذا ما قاله

Lebanon 24
07-03-2022 | 16:00
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كشف الفنان جو رعد عن أسباب إقامته في العاصمة السعودية الرياض في الوقت الحالي، وأكد أنه يقوم فيها بتحضيراته النهائية لألبومه الخليجي الجديد إلى جانب بعض الأغاني العراقية، إضافة إلى التزامه بعدد من حفلات الأعراس. 
المصدر: نواعم
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جو رعد

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