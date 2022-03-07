جو رعد يكشف عن أسباب إقامته في السعودية... هذا ما قاله

كشف الفنان جو رعد عن أسباب إقامته في العاصمة السعودية الرياض في الوقت الحالي، وأكد أنه يقوم فيها بتحضيراته النهائية لألبومه الخليجي الجديد إلى جانب بعض الأغاني العراقية، إضافة إلى التزامه بعدد من حفلات الأعراس.