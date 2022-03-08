أحلام تستفز الجمهور: ظهرت "تتدلع" في أحضان زوجها.. وشهر عسل جديد في باريس! (فيديو)

شاركت أحلام عبر حسابها على تطبيق "ٍناب شات" العديد من الفيديوهات التي تجمعها بزوجها مبارك الهاجري ونجلها فاهد بعد انتهاء جولتها في معرض العطور المقام بالرياض، حيث بدت غاية في الأناقة مُرتديةً فستان طويل بطبعات من درجات البني والذهبي، وجاء بأكمام منتفخة وحزام حدد خصرها النحيل.

وفي إحدى الفيديوهات، تتوجه أحلام نحو زوجها لتسأله عن معرض العطور وإذا ما أعجبه، ليمتدحها ويثني على نجاحها في معرض العطور ومدى حب الناس لها، كما أشاد برائحة العطور التي تروِّج لها.

وطلبت أحلام من الهاجري أي ينظم لهما رحلة خاصة بهما فقط دون تواجد أي طرف آخر، ليعرض عليها السفر إلى باريس خاصة أن هناك طائرات خاصة جاهزة للإقلاع في أي وقت يريدانه، لكن أكَّدت أن الرحلة التي تطمح لها ستضاف إلى رحلة باريس

وطلب نجلهما فاهد القدوم برفقتهما إلى باريس، ليرفض الثنائي طلبه.، وتؤكد أحلام انه ستذهب مع زوجها فقط.

وظهر في الفيديو العديد من اللحظات الرومانسية التي جمعت الثنائي من بينها جلوس أحلام في أحضان زوجها، وتقبيلها رأسه، والتغزل بوسامته.

View this post on Instagram

A post shared by +؛سمٱاهرر🇸🇦،، (@smaher54355)





وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مشيد بعلاقتهما ومنتقد لتوثيقها لحظات عاطفية خاصة بهما بالإضافة إلى طريقتها كلامها المستفزة، فكتبت إحداهن: "تستاهل ام فاهد الله يزيدك من خيره ومن رزقه لانج انسانه طيبه والله اعطاك على قد نيتج".

وأضافت أخرى: "ست جدعه وجميله وثريه انه الله لاينظر الى اشكال البشر بل الى قلوبهم فاذا راى منهم الرحمه والخير للفقراء والمساكين اعطاهم واغناهم".

وعلَّقت إحدى المتابعات منتقدة: "مدري ليه تتكلم كذا لما تصور..خليك طبيعيه وصوتك مثل ماهو ..مو لايق ابد ..الدلع مو كذا ..خربت ملامحها وفوق هذا تخرب صوتها واسلوبها لما تصور".