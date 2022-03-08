فنون ومشاهير

تسريب جواز سفر أنجلينا جولي... وجمهورها غاضب!

Lebanon 24
08-03-2022 | 08:00
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في قصة باتت تتكرر دائماً، تم تسريب وثيقة جواز سفر النجمة العالمية أنجلينا جولي وتداولها بشكل واسع، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للصفحة الأولى من جواز سفر "سفيرة النوايا الحسنة"، وهو ما أثار غضب الكثير من الناشطين على اعتبار أن هذا التصرف سيء، و"خيانة للأمانة"، وجريمة أخلاقية يجب أن يعاقب عليها القانون.
 
وعلى الرغم من أن موقع "فيسبوك" يسعى باستمرار لمحاربة المحتوى الذي ينتهك الخصوصية، إلا أن أحدهم نشر الصورة وسرعان ما تم تداولها، لذلك حاول بعض النشطاء على السوشيال ميديا تظليل رقم وتاريخ ميلاد المبعوثة الأممية لاحترام خصوصيتها، ثم حذفها "فيسبوك" لتردّ خوارزميات الموقع على محاولات نشرها بإشعارات تحذّر المستخدمين من تعطيل الحساب إذا تكرر نشر الصورة، على اعتبار أن هذه الوثائق شخصية وسرية.

وأشارت الصحف إلى أن الصورة تم تسريبها من حساب شخص موجود في اليمن، وذلك بالتزامن مع زيارة نجمة هوليوود إلى عدن لمقابلة العائلات النازحة واللاجئين من أجل إظهار الدعم لهم.
 
المصدر: لها
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