فنون ومشاهير

هكذا علقت اليسا على إشكال معرض الكتاب أمس (صورة)

Lebanon 24
08-03-2022 | 04:41
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علقت الفنانة اليسا على الإشكال الذي وقع أمس في معرض الكتاب في بيروت حيث أعادت نشر تغريدة تتضمن صورة لقائد فيلق القدس السابق اللواء قاسم سليماني، أرفقتها بالتعليق التالي: "شو هالمسخرة.. روحوا علقوا صورتو بإيران او ببيتكم.. ثقافتكم دمرت حضارة بيروت وتاريخها".

 

وتابعت: "الله يعطيك العافية يا فخامة عهد الذل".

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