هكذا علقت اليسا على إشكال معرض الكتاب أمس (صورة)

علقت الفنانة اليسا على الإشكال الذي وقع أمس في معرض الكتاب في بيروت حيث أعادت نشر تغريدة تتضمن صورة لقائد فيلق القدس السابق اللواء قاسم سليماني، أرفقتها بالتعليق التالي: "شو هالمسخرة.. روحوا علقوا صورتو بإيران او ببيتكم.. ثقافتكم دمرت حضارة بيروت وتاريخها".
وتابعت: "الله يعطيك العافية يا فخامة عهد الذل".
شو هل المسخرة روحو علقو صورتو ب ايران او ببيتكم ،ثقافتكن دمرت حضارة بيروت وتاريخا !
الله يعطيك العافية يا فخامة عهد الذل https://t.co/z8zXNCb2wn
— Elissa (@elissakh) March 8, 2022
شو هل المسخرة روحو علقو صورتو ب ايران او ببيتكم ،ثقافتكن دمرت حضارة بيروت وتاريخا !